Vila Olímpica sedia lançamento do Centro de Excelência Caixa de Ginástica Artística

O Ginásio de Ginástica do Amazonas foi sede do lançamento do Centro de Excelência Loterias Caixa de Ginástica Artística, nesta terça-feira (22/11). O complexo esportivo administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), recebe o projeto que visa qualificar jovens e crianças para a ginástica artística.

“Estamos felizes em receber essa parceria, na qual conseguimos ver o brilho nos olhos de cada criança, de saber que eles podem sonhar em se tornar grandes campeões. A Faar sempre estará de portas abertas para receber projetos como esses que visam qualificar jovens e crianças no esporte”, destacou Marcelo Teixeira, gerente do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci).

Durante a cerimônia de inauguração, foram realizadas apresentações dos alunos do núcleo de base de ginástica. O evento também contou com a presença do campeão mundial e medalhista olímpico Diego Hypólito.

“O mais importante do esporte é incluir, que essa oportunidade chegue para todos, por meio de projetos das prefeituras e governos dos estados. Medalha mundial e olímpica é muito bom, mas o melhor mesmo é fazer campeões para a vida”, comentou o atleta.

A parceria entre a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e a Caixa Econômica Federal vem rendendo muitos frutos. Com o lançamento, Manaus se torna o 20º núcleo a receber o projeto.

“As atividades já começam hoje, teremos cerca de 200 crianças e jovens de 5 a 10 anos fazendo parte desse projeto. Tenho muita certeza de que aqui em Manaus, assim como em outros locais do Brasil, onde que existe o Centro, surgirão grandes talentos para jogos nacionais, internacionais e olímpicos”, ressaltou Edilson Carrogi, vice-presidente das Loterias Caixa.

Para Taysa Prates, mãe da atleta Laís Prates, que se integra ao projeto, o esporte tem sido fundamental para o desenvolvimento da filha, de 8 anos. “Tem um ano e meio que ela treina aqui no Centro de Ginástica, e é nítido o desenvolvimento dela no esporte. Ela consegue se dedicar nos estudos e na ginástica, e a integração com outras crianças com apoio dos professores é muito importante”, ressaltou.

Incentivo à modalidade

Por meio da assinatura do termo de convênio entre a CBG e a Federação de Ginástica do Amazonas (FAG), o Centro de Ginástica do Amazonas poderá dar início ao projeto da CBG.

“O Centro de Excelência vem para dar mais visibilidade e massificar o esporte. Crianças a partir de 5 anos que já fazem ginástica artística poderão ingressar no projeto. E, claro, com apoio da Faar, continuaremos investindo nas nossas ginastas em competições fora do estado”, destacou Artemis Soares, presidente da FAG.

