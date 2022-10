Viih Tube se declara para Eliezer após chá revelação: ‘Você foi uma surpresa na minha vida’

Após descobrir que será mãe de uma menina durante o chá revelação, Viih Tube usou as redes sociais para declarar seu amor ao namorado Eliezer. No Instagram, a youtuber listou todas as qualidades do ex-BBB em um texto emocionado e o agradeceu pela parceria.

“Eu te amo! Nossa filha terá um pai que esbanja simpatia, educação, carisma, diversão, espontaneidade, criatividade, gentileza, um pouquinho de ingenuidade, uma pureza no coração e um amor pela vida”, iniciou a influencer na legenda de uma foto em que os dois aparecem abraçados e sujos de tinta rosa. “Para falar bem a verdade, quero que ela puxe você em tanta coisa, quase tudo na verdade, e em tantos detalhes que sou apaixonada!”, acrescentou.

“Você foi uma surpresa na minha vida, mas ela é a maior e a mais feliz surpresa das nossas vidas! Obrigada! Você é meu parceiro, meu amigo, meu namorado, meu homem e pai da minha filha!”, finalizou.

Pouco tempo depois, Viih Tube apareceu chorando de emoção nos stories. “Fico pensando em tudo o que vou passar para a minha filha, que meus pais me passaram. Minha relação com a minha mãe é de melhor amiga e eu quero muito ser a melhor amiga da minha filha”, disse. “Estou muito feliz”, admitiu a youtuber.

Eliezer, por sua vez, tentou acalmá-la. “Você vai ser, amor. Vai ser, tem dúvidas? Vai ser uma ótima mãe, uma mãe perfeita e doida”, afirmou, brincalhão.