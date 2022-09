Viih Tube revela que já escolheu nome do bebê com Eliezer

O Baby Tube vem aí! Foi anunciado na última terça-feira, dia 20, que a ex-BBB Viih Tube está grávida de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Eliezer. A publicação da notícia contou com mais de três milhões de curtidas e passou de 30 mil comentários. Recentemente, a influenciadora usou as redes sociais para tirar dúvidas dos seguidores a cerca da gestação.

Ao se tratar de nomes para o bebê, Viih disse que isso já foi assunto entre o casal. Inclusive, parece que eles concordaram com todas as opções.

– Por coincidência, o mesmo nome que o Eli mais gostou de menino e de menina foi o mesmo que eu!

Viih também revelou que tomava anticoncepcional desde os 15 anos de idade, e que o presente foi um inesperado positivo. Ela disse que nunca parou de tomar o remédio, mas fez algumas trocas de medicação que a deixaram com risco de gravidez. Agora que o susto passou, a influenciadora está ansiosa pelas próximas fases, como o chá revelação e as comprinhas.

Ao ser perguntada sobre parto normal, a sister revelou ter desejo de fazê-lo, mas não se importaria se tivesse que passar por uma cesárea.

Após ter sido lotada de amor e carinho nas redes sociais, Viih veio a público em seus Stories para agradecer as felicitações à sua família.

– Estou muito feliz pelo meu bebê ter sido bem recebido por vocês. Não sabia como vocês iam receber essa notícia, e eu estou muito feliz. Nada nesse momento importa pra mim além da minha família. Além do meu bebê, do Eli, da minha mãe, do meu pai. Muito obrigada por todas as mensagens e comentários. Estou [me sentindo] muito preenchida, disse, emocionada.

Muitas pessoas parabenizaram a influencer, incluindo alguns de seus ex-namorados como Bruno Magri e Luis Mariz, com quem se relacionou por três e dois anos, respectivamente.

Confira abaixo a reação de Vitória e mais detalhes sobre a gravidez:

Fonte: Estrelando