Videoclipe ‘Galega’ é ocultado do YouTube por Zé Felipe após polêmica de DJ Ivis

Zé Felipe optou por remover da visibilidade pública do YouTube o videoclipe “Galega”, em parceria com DJ Ivis, após as polêmicas envolvendo o DJ e uma série de vídeos dele agredindo a mulher, a influenciadora Pamella Holanda. Nas redes sociais, Zé explicou o que levou ele a tomar essa decisão.

“Minha relação com o DJ Ivis é profissional, não sou amigo do DJ Ivis. Conheci ele, a gente se falou para fazer a música, então foi uma coisa totalmente profissional. Fiquei indignado com isso que aconteceu, e desejo tudo de melhor na vida da Pamella, que Deus possa abençoá-la, que ela possa superar isso logo… E é isso. Vamos ver o que a gente vai fazer… Se vamos fazer uma versão nova da Galega ou vamos lançar outra música. Em breve, falo para vocês, tá?”, contou.

Zé Felipe também disse aos fãs que pretende regravar o hit sem o artista ou até produzir uma canção inédita: “Vamos ver o que a gente vai fazer, se vai fazer uma versão nova da Galega ou vamos lançar uma outra música. Em breve, falo pra vocês”.

Virginia Fonseca, mulher do sertanejo, que diariamente posta vídeos dançando ao som das músicas de sucesso do marido, nesta segunda-feira (12), fez a coreografia, porém, sem som. Muitos internautas viram a atitude da influenciadora como uma forma de protesto às agressões de DJ Ivis.