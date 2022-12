Vídeo: rampa do Palácio do Planalto é lavada com sal grosso

Em vídeo que circulou nas redes sociais nesta quarta-feira (28/12), servidores do Executivo aparecem lavando, com mangueiras, a rampa do Palácio do Planalto — que será palco, no dia 1º de janeiro, da famosa cena da recepção da faixa presidencial pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Imagens dos funcionários supostamente higienizando a rampa com sal grosso foram publicadas pela deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ). “Preparativos on, com sal grosso e tudo! Tudo pronto aqui pelo cerrado para a posse do amor! E por aí? Quem está contando os dias?!”, escreveu a parlamentar.

No vídeo, um homem fala ao fundo: “Já foi jogado sal grosso aqui… Tirar a inhaca desse pedófilo, terrorista. Lulinha, a rampa é toda sua”.