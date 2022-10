Vídeo mostra exato momento em que motociclista é morto durante acidente na capital

Um motociclista identificado pelo nome de Luan Martins da Silva Oliveira que tinha 31 anos, morreu tragicamente da madrugada desta sexta-feira (07), após se envolver em um acidente automobilístico no cruzamento das avenidas Pinheiro Machado com Elias Gorayeb no bairro São Cristóvão na região central de Porto Velho.

De acordo com informações obtidas pela equipe de reportagem do local dão conta de que a vítima ocupava uma motocicleta e seguia na rua Elias Gorayeb sentido Avenida Calama, quando não se atentou com a preferencial da avenida Pinheiro Machado e avançou sendo violentamente atingido de cheio por um carro modelo Honda civic que seguia em alta velocidade sentido bairro.

Com a violência do impacto a vítima foi jogado a mais de 30 metros de distância e o carro arrastou a motocicleta por quase 100 metros e logo a Polícia Militar do batalhão de trânsito solicitou uma equipe do Samu, onde o médico constatou o óbito do motociclista. O local foi isolado e a perícia fez os trabalhos necessários e após a conclusão o corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal para exames de necropsia.

O motorista do carro foi conduzido e apresentado na Central de flagrantes onde foi feito boletim de ocorrência na tipificação de homicídio culposo “Quando não se tem a intenção de matar” e deverá ficar a disposição da justiça.

Autor: Cleidson Silva

Fonte: hora1rondonia.com.br