Vídeo: Míssil atinge a capital da Ucrânia enquanto jovem gravava vídeo

A garota que estava gravando um vídeo em Kiev nesta segunda feira de manhã falando sobre os mísseis russos que estavam caindo sobre a cidade quando, de repente, um míssil cai em uma área muito próxima.

A garota se assusta e recebe parte do impacto da explosão enquanto corre desesperada

Kiev, capital da Ucrânia, voltou a ser alvo de ataques da Rússia nesta segunda-feira (10). O governo confirmou que várias explosões deixaram mortos e feridos. Um assessor do Ministério do Interior da Ucrânia informou que oito pessoas morreram no ataque ao distrito central de Shevchenkivskyi. Outras 24 pessoas ficaram feridas. A polícia, porém, informa números diferentes: cinco mortos e 12 feridos.

Projectile impact in Kyiv through the eyes of eyewitnesses pic.twitter.com/sHZE3eqiiX — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 10, 2022

Fonte: IstoÉ