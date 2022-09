Casal é flagrado fazendo sexo em meio a multidão no AM

Um casal ainda não identificado, foi flagrado fazendo sexo em público na noite deste último domingo (4), durante um evento realizado no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

As imagens do ‘vuco-vuco’ viralizaram nas redes sociais, o casal não parece se preocupar com os curiosos de plantão, que cercam e filmam todo o ato, além de comentar sobre a coragem que eles tiveram.

Segundo o Art. 233 do Código Penal Brasileiro, o caso configura o crime de ato obsceno, que consiste na prática de tal ato em local público, aberto ou exposto.

Casal faz sexo ao vivo durante show em Itacoatiara, no Amazonas pic.twitter.com/RwLYV4iVR7 — AM POST (@portalampost) September 5, 2022