VÍDEO: Assista aos bastidores da vitória histórica de Alex Poatan sobre Israel Adesanya no UFC 281

Pouco mais de duas semanas após o histórico UFC 281, as lembranças da conquista do cinturão dos médios (até 83,9kg) de Alex Poatan sobre Israel Adesanya continua viva na cabeça dos fãs. Para reforçar ainda mais essas recordações, a página brasileira do UFC no “YouTube”, disponibilizou um vídeo legendado com os bastidores do evento do dia 12 de novembro.

O vídeo de pouco mais de 14 minutos conta com cenas de dentro e de fora do octógono das três principais lutas do evento: entre Dustin Poirier e Michael Chandler, pelos leves (até 70,3kg), Weili Zhang e Carla Esparza, pelo cinturão das palhas (até 52,1kg), e Alex Poatan e Israel Adesanya, pelo título dos médios.

No início do vídeo, é possível ver uma interação acalorada entre Dustin Poirier e Michael Chandler após se enfrentarem, ainda sobre o octógono. Na ocasião, Poirier acusa Chandler de ter colocado os dedos em sua boca durante o combate.

A partir dos 7min38s, o vídeo foca na luta principal da noite, entre Alex Poatan e Israel Adesanya. É possível ver a reação das equipes e familiares dos dois atletas no momento do nocaute, as lamentações do nigeriano e a interação entre ambos ainda no octógono.

Assista ao vídeo com os bastidores da vitória de Alex Poatan sobre Israel Adesanya no UFC 281: