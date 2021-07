VICINAL DO ALTO CRATO RECEBEU VISITA DE UMA EQUIPE DA SEPROR

O objetivo é fazer levantamento produtivo do setor primário, em companhia do secretário municipal de agricultura, a vistoria na vicinal, aos pontos que ficam críticos no inverno amazônico, também foram avaliados.

O governo do Amazonas em parceria com a prefeitura do município, deve pavimentar com cascalho grande parte da vicinal mais próxima de Humaitá.

O prefeito Dedei Lobo, esteve em Manaus no último final de semana, onde teve encontro reservado com o governador Wilson Lima, tratando de vários assuntos de interesse municipal.