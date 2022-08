A Mocidade Independe de São José: conhecida agremiação folclórica com sede em Humaitá e com projeção estadual e nacional, sagrou-se neste 2022 vice-campeã do Campeonato de Quadrilhas Tradicionais da UNAC, realizado neste domingo(07), na capital do estado Amazonas. O evento foi realizado no sambódromo de Manaus.

A Mocidade de São José disputou com 36 agremiações da capital e outros municípios, a agremiação ainda se sagrou Vice-campeã no Campeonato um dos mais importantes eventos culturais da capital do Amazonas.

Vice-campeã no AM a quadrilha independente Mocidade de São José pic.twitter.com/VJuNzBVqea — A crítica de Humaitá (@acriticahta) August 9, 2022

A campeã Caipiras Na Roça é a agremiação campeã de Manaus, o que valoriza a colocação da Mocidade Independente de São José.

Segundo a coordenação da Mocidade, o segundo lugar é um verdadeiro título, pois além dos custos muito altos para a participação em um evento como esse, a viagem de ônibus até Manaus sacrificou muito os membros da agremiação.

“Mesmo bastante cansados, cada participante deu o melhor de si, pois naquele momento era o município de Humaitá que estava sendo representado e não poderíamos fazer diferente, se não, irmos ao sacrifício para representar bem nossa terra”, disse Nã Batista, presidente da Mocidade para o Portal Tribuna Mangabense.

Com participação em competições nacionais no currículo, a Mocidade Independente de São José fará a abertura do Festival Folclórico de Humaitá, que começa na próxima sexta-feira(12) e o vice-campeonato em Manaus sem dúvida é um poderoso incentivo na busca por mais um título de expressão, desta feita do XXXVI Festival Folclórico de Humaitá.