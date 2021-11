Vestibular e SIS da UEA 2021, acesso 2022, ofertam 4.870 vagas

Provas serão realizadas nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2022

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulgou nesta quarta-feira (10/11) os editais do Vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2021, acesso 2022. O lançamento foi realizado na sala do Conselho Universitário (Consuniv/UEA) e transmitido pelas redes sociais oficiais da universidade.

Nesta edição, o certame oferece um total de 4.870 vagas, incluindo 264 vagas para alunos indígenas e 773 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD). Para o Vestibular são oferecidas 2.300 vagas, sendo 1.088 para a capital e 1.212 para o interior. O edital do SIS dispõe de 1.533 vagas, sendo 725 para a capital e 808 para o interior.

Além disso, a UEA estará ofertando neste certame três cursos de oferta especial: Tecnologia em Design Digital, Letras – Língua Inglesa e Direito. No total, 37 cursos estão disponíveis para o Vestibular e SIS 2021, acesso 2022.

Inscrições – As inscrições para o Vestibular e SIS poderão ser feitas no período de 1º a 29 de dezembro de 2021, exclusivamente no portal da UEA (www.uea.edu.br). O pagamento do boleto bancário poderá ser feito até o dia 30 de dezembro de 2021. A solicitação de isenção do pagamento das taxas de inscrição também deverá ser realizada pelo portal da UEA, no período de 25 a 30 de novembro de 2021, até as 17h (horário de Manaus).

Provas – Os exames do Vestibular acontecerão nos dias 13 (Conhecimentos Gerais) e 14 (Conhecimentos Específicos e Redação) de fevereiro de 2022, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, no horário de Manaus.

As provas do SIS (Acompanhamento I, II e III) ocorrerão no dia 15 de fevereiro de 2022, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. O Cartão de Convocação do candidato estará disponível no dia 03 de fevereiro de 2022, no site da UEA.

A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 18 de março de 2022.

FOTO E ARTE: Ascom/UEA