VERGONHOSO – EM HUMAITÁ, FAMÍLIAS PRECISAM LIMPAR CEMITÉRIO PARA SEPULTAR SEUS ENTES QUERIDOS

A nova gestão municipal ainda não conseguiu mostrar seu trabalho, sua atuação, e qual sua finalidade em assumir nossa cidade. Uma série de reclamações só tem aumentado com o passar dos dias, mesmo procurando dar crédito ao novo governo, sem jogar na mídia toda a reclamação generalizada nos grupos sociais em nossa cidade. Fatos recorrentes como este, revelados agora pela manhã no Cemitério Centenário do município, demonstram bem o descaso, e a ausência do poder público nesse momento de Pandemia.

É notório que os cemitérios são nossa última morada e estão sendo utilizados com maior frequência, devido as mortes ocasionadas pelo COVID-19, portanto fatos como o que vamos revelar agora não deveriam estar ocorrendo até então.

Perdemos três vidas neste final de semana, e famílias choram até agora a despedida contra a vontade, daqueles que partiram repentinamente de seus seios familiares. O cemitério municipal e mais tradicional da cidade, está um matagal sem o devido cuidado da nova gestão, que parece está cheia de caciques com altos salários, sem índios para execução de serviços básico por toda a cidade.

Na manhã deste domingo (07.02) a família do saudoso MANUEL RUI BOTELHO, teve que limpar pelo menos um caminho por onde irão passar os familiares e amigos de seu ente querido, para chegar até onde será sepultado o Sr. Manuel Rui. Videos, fotos e pessoas reclamando sobre este descaso, parecem ser apenas a ponta desta bola de neve em que se encontra a atual gestão municipal, que não sai nas ruas, que não atende a população e se esconde em “LIVES DE INTERNET” com baixíssimos acessos com o lêdo engano de que, está conseguindo convencer ou esclarecer a população humaitaense.

Estivemos em trégua com a administração até o momento, entendendo que, se ajustaria e que, daria acesso as informações aos veículos de comunicação da cidade. Como não estamos sendo chamado nem para o velório das decisões tomadas até agora, vamos começar a mostrar o que eles não querem enxergar!