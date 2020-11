VEREADOR RUSSEL LELO É DECLARADO REELEITO E OCUPARÁ A VAGA QUE SERIA DE VANDO MENDOÇA NA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ

A informação circula nos bastidores porém o site Acritica de Humaitá não assegura a informação como a mais pura das verdade, o fato é que, a votação do vereador Russel, somada com as do candidato Monteiro, dariam coeficiente eleitoral para que a Coligação do partido em que Russel Lelo está possa ocupar de fato, mais uma vaga, que no caso é a do então candidato a reeleição Russel Lelo.

Com isso Vando Mendonça que havia sido declarado eleito, passa a ser suplente.

Mas ao encerrar a matéria, declaramos que, a TRE em Humaitá deve declarar isso oficialmente.