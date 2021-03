VEREADOR INTERNADO EM HUMAITÁ, IRÁ PARA MANAUS EM UTI AÉREA PAGA PELA PREFEITURA DE MANICORÉ

O vereador de Manicoré João Bigode que veio de Matupí para tratamento COVID-19 em Humaitá, será transferido agora a tarde para Manaus, em voo fretado pela prefeitura de Manicoré.

O quadro de saúde do parlamentar é estável, porém precisa de cuidados especiais por está entubado. A direção do Hospital Regional de Humaitá, informou que, o resgate aéreo será em voo fretado pela prefeitura de Manicoré e o governo do Estado deslocará ambulância UTI em Manaus, direto para um leito bancado pelo governo do estado. Esta ação conjunta é entre prefeitura de Manicoré e governo do Amazonas.

Mais informações a qualquer momento caso recebamos mais detalhes.