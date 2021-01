VEREADOR DE LÁBREA PEDE INCLUSÃO DE AGENTES FUNERÁRIOS NO GRUPO PRIORITÁRIO DE VACINAÇÃO AO COVID-19

O vereador Hélio Camurça protocolou hoje (28), um ofício especial ao Prefeito de Lábrea GEAN BARROS, solicitando a inclusão no grupo prioritário de vacinação para o COVID-19, dos trabalhadores em serviços funerários no município. Segundo o vereador, esses profissionais, fazem parte da linha de frente e ficam expostos continuamente, ao realizarem seus serviços.

A decisão do vereador mostra sua preocupação com dezenas de pais de famílias que, correm um risco muito alto para contrair a doença viral. Hélio Camurça foi recém eleito parlamentar e já mostra um pouco de sua disposição em trabalhar em prol do povo.

Loading...

“Fiscalizar e legislar é minha função, e quero ajudar no que for possível o prefeito a fazer um trabalho ainda melhor. Minha preocupação é pertinente e justa, por isso protocolei o pedido, espero que, o prefeito possa atender esse pedido especial! ” Concluiu o vereador. (VEJA ABAIXO CÓPIA DO OFÍCIO)