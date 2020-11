VEREADOR BEM TE VÍ NÃO FOI PRESO PELA POLÍCIA FEDERAL DURANTE AS ELEIÇÕES

Circula nas redes sociais um pequeno trecho de uma reportagem exclusiva do site Acrítica de Humaitá em que registra uma ação da Polícia Federal na residência do filho do vereador Bem te ví.

As imagens relatam uma possível prisão do vereador, mas que na verdade o mesmo foi conduzido por seus advogados, para ser ouvido pela delegada federal na delegacia de Polícia Civil no 8° DIP.

A Operação Mangaba deflagrada em nosso município no dia das eleições, teve como objetivo combateruma provável compra de votos, por parte de alguns candidatos denunciados. Agentes federais atuaram durante o final de semana em nosso município, porém até o momento o resultado da operação não foi divulgado publicamente em nossa cidade.

Normalmente ao final deste tipo de operação, a Polícia Federal convoca a imprensa para uma coletiva onde torna público o resultadotal ou parcial do que foi colhido pelo destacamento policial.