VEREADOR ATROPELA 05 MOTOCICLISTA, 03 MORRERAM NO MOMENTO DO ACIDENTE, DURANTE COMBOIO

Vídeo com cenas fortes flagrou momento em que o vereador Pedro Marconi de Souza Barros (PTC) matou atropelado motociclistas que estavam em comboio com cerca de 30 motocicletas na rodovia

E-96, em Água Preta, no estado de Pernambuco. Três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas no último domingo (23). Confira o ví

O vereador Pedro Barros é do município de Brejo da Madre de Deus, no momento do acidente ele estava em alta velocidade e tentou fazer uma ultrapassagem perigosa com sua caminhonete. O parlamentar foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal. A delegada Juliana Bernat, que está conduzindo o caso, informou a site de notícias da Globo que o velocímetro do carro do vereador parou em 110km/h, quando na rodovia a velocidade máxima permitida é de 60km/h.

O parlamentar se for condenado pode pegar até seis anos de prisão. O vereador também realizou teste do bafômetro que não detectou consumo de álcool, assim como exames toxicológicos ainda não divulgados. Ele vai passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (24), segundo a delegada.