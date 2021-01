Venezuela vai disponibilizar oxigênio para o Amazonas, diz ministro do país

Diante do colapso do sistema de saúde de Manaus e da falta de oxigênio para suprir a demanda de internações por conta da Covid-19 no estado, a Venezuela anunciou por meio do ministro da Relações Anteriores, Jorge Arreaza, que vai fornecer o material ao estado.

“Por instrução do presidente Nicolás Maduro, conversamos com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, para colocar imediatamente à sua disposição o oxigênio necessário para atender a emergência sanitária em Manaus. Solidariedade latino-americana acima de tudo!” disse Areaza via Twitter.

Em resposta ao ato do país vizinho, o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), respondeu à mensagem.

“O povo do Amazonas agradece!” respondeu Lima, também via rede social.