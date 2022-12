“Venceu a disputa e será titular”; Tite da ‘pontapé’ no mistério e choca torcida com decisão final sobre Everton Ribeiro x Rodrygo

A Seleção Brasileira confirmou sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer a Suíça por 1 a 0. A partida foi complicada para os brasileiros, mas Casemiro acertou um belo chute no final da partida, confirmou mais três pontos e a vaga no mata-mata. Mas outro assunto veio à tona nos bastidores, Everton Ribeiro e Rodrygo.

Já classificado matematicamente para as oitavas de final do Mundial, o Brasil terá um time reserva na partida de Camarões, levando em consideração que, provavelmente, o jogo do mata-mata será já na próxima segunda-feira (4). Por outro lado, Tite ainda tinha três dúvidas para a escalação titular de amanhã, mas uma delas já foi resolvida.

Everton Ribeiro x Rodrygo

Everton Ribeiro e Rodrygo disputavam uma vaga na posição de meia-atacante para o confronto e de acordo com informações do GE, o atleta do Real Madrid venceu a disputa e será titular. Por outro lado, ainda restam duas dúvidas para o treinador: uma no meio-campo (Bruno Guimarães ou Fred) e outra no ataque (Gabriel Jesus ou Pedro).

Sobretudo, de acordo com o GE, a provável escalação da Seleção Brasileira para o último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo tem: Ederson, Daniel Alves, Eder Militão, Bremer, Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães (Fred), Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus (Pedro) e Gabriel Martinelli. Por outro lado, vale lembrar que Neymar, Danilo e Alex Sandro estão machucados e não estarão à disposição de Tite para a partida. A bola rola às 16h, no Estádio Lusail.