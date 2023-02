Velozes e Furiosos 10 ganha trailer com Jason Momoa malvadão, Brasil e muita velocidade “Assistir”

O primeiro trailer de Velozes e Furiosos 10 foi revelado nesta sexta-feira (31) pela Universal Pictures. Em destaque, está o confronto entre o protagonista Dominic Toretto, interpretado pelo dono da franquia Vin Diesel, e Dante, vilão vivido pelo estreante Jason Momoa.

Além do destaque mencionado acima, o trailer ainda conta com as estreantes Rita Moreno e Brie Larson, e velhos conhecidos em cenas nostálgicas da franquia — incluindo, claro, o eterno Paul Walker e seu personagem Brian.

Data de Estreia de Velozes e Furiosos 10

Em julho de 2020, a Universal anunciou que o décimo filme da franquia sairia em 7 de abril de 2023. Porém, em dezembro de 2021, a empresa comunicou que a data de lançamento havia sido adiada para 19 de maio de 2023. Segundo o primeiro pôster divulgado pela Universal, a data ainda se mantém em maio de 2023.

Vale lembrar que a história do filme será dividida em duas partes e a data acima é referente à primeira. De acordo com o próprio Vin Diesel, a conclusão da saga deve chegar em meados de abril de 2024.

Além disso, é bastante provável que o filme seja exibido apenas nos cinemas. Mesmo durante a pandemia, Velozes e Furiosos 9 conseguiu números de bilheterias excelentes, então tudo indica que o próximo filme da franquia seguirá o mesmo caminho.

Velozes e Furiosos 10: último filme?

Como mencionado anteriormente, a conclusão da história de Velozes e Furiosos será dividida em dois filmes, gravados ao mesmo tempo e lançados com um ano de diferença. Mesmo assim, para alegria dos fãs, “Velozes e Furiosos 11” também não será o final da franquia!

Além de Hobbs e Shaw 2 e um spinoff focado nas personagens femininas, Vin Diesel revelou em entrevista ao Vulture que existe a possibilidade de Dominic Toretto ganhar um filme solo de origem.

Para mais, confira tudo o que você precisa saber sobre Velozes e Furiosos 10, bem como elenco, história e mais!