Veja vídeo: Tiago e Shayan são expulsos de ‘A Fazenda 2022’ após agressões

Tiago Ramos e Shayan Haghbin foram expulsos de “A Fazenda 2022” (RecordTV) na madrugada desta sexta-feira (21). Tudo ocorreu depois dos dois protagonizarem uma briga na sede.

Lucas, o fazendeiro da semana, foi quem leu o anúncio da produção:

“A produção analisou as imagens e resolveu retirar do programa os participantes Shay e Tiago. Ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões. Vocês devem preparar a mala do Tiago”.

A mala de Shay não foi citada no comunicado porque já estava pronta — afinal, o comerciante estava na quinta roça da edição.

Após o anúncio da produção, os participantes ficaram visivelmente chateados com a decisão e lamentaram o ocorrido.

Quando voltou para a sede pós-resultado da quinta roça, que eliminou Thomaz, Shayan provocou os peões do “grupo A” — chamando-os de “otários” e “pedaços de m*rda”.

Vini, Tiago e Bia não gostaram dos xingamentos e resolveram “peitar” o empresário. Na ocasião, Tiago foi para cima de Shay e os dois trocaram cuspes no rosto.

Minutos depois, quando Deolane retornou para a casa, a confusão continuou. Desta vez, Tiago e Shay trocaram tapas, cotoveladas e empurrões.

Tiago agredi shay com a garrafa Tiago expulso #afazenda pic.twitter.com/7aqyf9Hz4K — Dona boladona 🦚🧞‍♂️ 🛸🌻 💥 🔥👑🐝☀️👸🏾🦅 (@Patrici38035198) October 21, 2022

Devido ao ocorrido, os “ninjas” (seguranças da produção) entraram na casa com o objetivo de manter os dois separados. Tudo ocorreu durante o programa ao vivo — que estava no ar na TV aberta.

Em seguida, a dupla foi chamada pela produção para uma conversa — momento que não foi mostrado no PlayPlus, streaming da RecordTV, mas que foi comentado pelos participantes. A partir de então, eles não retornaram para a sede.

Após algum tempo, Lucas leu o anúncio de que Tiago e Shay estavam expulsos por “colocarem em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões”.