Veja vídeo: Mulher descobre traição e destrói moto do marido no interior

Uma mulher não identificada, teve um acesso de raiva e acabou destruindo a motocicleta do companheiro. De acordo com informações, ela teria sido traída pelo marido no show do cantor Léo Magalhães, que foi realizado no ExpoFest em Itacoatiara, interior do estado amazonense

O vídeo foi filmado por populares e resolveram compartilhar nas redes sociais.

Internautas que assistiram ao vídeo comentaram sobre o fato. ‘Ela está certa. Nós esposas economizamos para o marido curtir com outra’, destaca uma internauta.

Assista: