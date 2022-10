Veja quem é Bad Bunny, artista que lidera as indicações ao Grammy Latino

Já ouviu falar em Bad Bunny? Se não, você vai conhecer agora o cantor porto-riquenho que está dominando a música internacional.

O Bad Bunny, ou melhor, Benito Antonio Martinez Ocasio, é o artista que lidera as indicações ao Grammy Latino deste ano. No total, são dez categorias, incluindo “Álbum do Ano” e “Gravação do Ano”.

Ele também lidera a lista, que saiu nesta terça-feira, do People’s Choice Awards, com sete indicações.

Fora do Brasil, Bad Bunny domina as rádios. Seu mais recente álbum, “Un Verano Sin Ti”, se tornou o projeto que ficou mais tempo, até agora, no topo da Billboard.

No Spotify, ele está no Top 10 de artistas mais escutados atualmente. E, no ano passado, foi o cantor mais ouvido na plataforma, com mais de 9 bilhões de reproduções.

Além de hits solo, como “Moscow Mule” e “Tití Me Preguntó”, Bad Bunny também tem parcerias com grandes nomes do mundo da música, como J Balvin, Dua Lipa, Rosalía e Drake.

