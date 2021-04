Veja fotos do acidente com aeronave no aeroporto da Pampulha, em BH

Copiloto morreu e outras duas pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas ficou em estado grave.

Uma aeronave sofreu um acidente no Aeroporto da Pampulha, no início da tarde desta terça-feira (20). Segundo a Infraero, o jato estava descendo na pista de pouso e não conseguiu parar. A aeronave foi para fora da pista, mas ainda dentro dos limites do aeroporto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o copiloto Eustáquio Avelar, de 76 anos, que tinha ficado preso às ferragens, morreu.

O piloto Gabriel dos Santos Nazaret foi resgatado em estado grave, por volta de 16h15 (veja no vídeo a seguir o momento do resgate). Ele é um aluno em treinamento e tem 28 anos, segundo os bombeiros. Foi levado ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII no helicóptero dos bombeiros, e chegou por volta de 17h.

Osmar Mulina Pereira Filho, 31, que também estava na aeronave, mas não na cabine com os outros dois, foi retirado logo no início dos trabalhos, com escoriações. Inicialmente ele tinha recusado atendimento, mas depois acabou sendo encaminhado ao hospital Mater Dei, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte: G1

Veja imagens do acidente: