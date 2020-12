Veja como ficaram os grupos do Campeonato Paulista de 2021

Torneio tem início previsto para 28 de fevereiro e contará com VAR em todas as partidas

A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou nesta terça-feira os grupos do Paulistão 2021. O torneio tem início previsto para 28 de fevereiro, quatro dias depois do encerramento do Brasileirão. A final está marcada para 23 de maio.

A novidade é a presença do VAR em todas as partidas, incluindo a fase de grupos, com os gastos custeados pela FPF – em 2020, havia árbitro de vídeo apenas no mata-mata.

Veja como ficaram os grupos:

Grupo A

Corinthians

Botafogo

Inter de Limeira

Santo André

Grupo B

São Paulo

São Bento

Ferroviária

Ponte Preta

Grupo C

Palmeiras

Ituano

Novorizontino

Red Bull Bragantino

Grupo D

Santos

São Caetano

Guarani

Mirassol

A FPF distribuirá R$ 11 milhões em premiação. O campeão ficará com R$ 5 milhões. O vice leva R$ 1,5 milhão.

A fórmula de disputa continua igual, com os times enfrentando apenas adversários dos outros grupos. Quartas e semifinais serão disputadas em jogos únicos. A decisão será com duas partidas.

Na reunião com os clubes também ficou decidido o aumento de cinco para sete jogadores em campo ao mesmo tempo oriundos da “lista B”, destinada a atletas das categorias de base. Os clubes também poderão inscrever nesta lista quantos atletas quiserem.