Veja calendário de pagamento do IPVA no amazonas

No Amazonas, este ano o contribuinte vai pagar em média 3,37% a menos no imposto, em relação ao ano de 2020. O cálculo tem como base os valores da tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), instituição especializada no monitoramento do preço de veículos. O prazo para o pagamento da cota única vence no dia 29 de janeiro.

De acordo com Secretaria de Fazenda do Amazonas (Sefaz), a variação média dos preços de referência da base tributável do IPVA para o tipo automóvel foi de -5,33%; para veículos do tipo utilitário, de -4,45%; para caminhões, de -1,83%; para motos, de -1,76%; e para ônibus, de -2,31%.

O prazo para o pagamento da cota única vence no dia 29 de janeiro. As guias para pagamento do imposto estarão disponíveis no site da Sefaz.

Fonte: Agencia Brasil