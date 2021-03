Vasco vence a Primeira no estadual

Demorou, mas a primeira vitória do Vasco na temporada veio.

O time do técnico Marcelo Cabo venceu por 3 a 1 o Macaé, na noite da

quarta-feira (24), em São Januário, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a cinco pontos, mas seguem longe do G-4 do Campeonato Carioca. Já a equipe da Região dos Lagos segue com um ponto, na lanterna da competição estadual.

O Vasco dominou o primeiro tempo e abriu o placar com Gabriel Pec. Só que o Macaé empatou com Dante ainda na etapa inicial.

No segundo tempo, os donos da casa chegaram a vitória com gols Marquinhos

Gabriel, de pênalti, e Matías Galarza.

Na próxima rodada, o Vasco vai encarar o Madureira, neste sábado, em Los Larios. Já o Macaé joga no domingo,

contra a Portuguesa, no

Giulitte Coutinho.