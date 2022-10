Vasco enfrenta Criciúma pela antepenúltima rodada da Série B

O Vasco recebe o Criciúma neste sábado (22), pela antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Quarto colocado, com 56 pontos, o time carioca contará com o apoio da torcida para abrir vantagem na zona de classificação (G4), que garante acesso à Série A no que vem. Para a equipe catarinense, atualmente em sétimo lugar (52 pontos), só a vitória interessa. O duelo em São Januário, a partir das 16h30 (horário de Brasília), terá transmissão da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de notícias com Bruno Mendes.

Fonte: Agencia Brasil