Vasco aciona plantão judiciário e cassa liminar; sócios votam neste sábado inclusão da SAF no estatuto

Após decisão da Justiça para suspender reunião, clube entra com pedido de agravo e mantém programação. Sócios decidem sobre mudanças estatutárias para permitir constituição da SAF

O Vasco acionou o plantão judiciário na noite desta sexta-feira e conseguiu derrubar a liminar que suspendia a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) deste sábado, onde os sócios vão votar as mudanças estatutárias que têm como objetivo possibilitar a constituição de uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Mais um capítulo dos conturbados processos políticos do clube.

A decisão foi pulicada por Lúcia Regina Esteves de Magalhães, desembargadora de plantão. O clube, agora, tem caminho livre para realizar a AGE. Os sócios terão entre 10h e 22h para dar seus votos sobre as propostas de alteração no estatuto. O pleito acontecerá de forma híbrida: eles podem comparecer presencialmente à Sede do Calabouço, no Centro, ou computar seus votos online.