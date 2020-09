Vanusa está em estado ‘grave’ e respira com ajuda de aparelhos

Artista está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, litoral sul de São Paulo

O estado de saúde da cantora Vanusa é considerado “grave”, de acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira (23).

A artista está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, litoral sul de São Paulo.

“Encontra-se intubada e com necessidade de ventilação mecânica. O quadro é grave, porém estável nas últimas 24 horas”, diz boletim assinado pelo médico Caio Genovez Medina.

Por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa, Rafael Vannucci, um dos filhos de Vanusa, contou detalhes sobre a verdadeira situação da mãe. De acordo com o produtor, os médicos constataram a presença de água nos pulmões dela.

“Minha mãe está em estado grave por uma série de motivos, inclusive por estar intubada. Também por conta da idade e do histórico de doenças, os médicos me esclareceram que é impossível dizer que o quadro não é grave. Ela apresentou piora, que foi determinada com a constatação de água no pulmão. Teve também alteração de pressão e, tudo isso, fez com que a intubassem para preservar as vias respiratórias. Agora, dependemos de uma reação dela”, explicou.

A artista deu entrada na unidade hospitalar no dia 5 de setembro, com problemas respiratórios e retenção de líquido. No dia 12 de setembro, ela precisou ser transferida para a UTI por apresentar baixa saturação de oxigênio e de pressão arterial. Dias depois, a cantora foi diagnosticada com pneumonia e anemia.

Fonte: R7