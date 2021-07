‘Vamos entregar a AM-070 até o final deste ano’, diz Wilson Lima, em Manacapuru

Obras de duplicação da rodovia apresentam 86,3% de conclusão

Em agenda no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) nesta sexta-feira (16/07), o governador do Amazonas, Wilson Lima, reforçou a meta de entregar a duplicação da Rodovia Manuel Urbano, a AM-070, até o final de 2021. As obras, executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), entraram na reta final e apresentam 86,3% dos serviços concluídos.

“Precisamos de um pouco mais de sol, precisamos que as chuvas diminuam, e nós vamos entregar a AM-070 até o final deste ano. Passaram-se quatro governadores e não conseguiram fazer o que eu fiz em dois anos e meio. Nós vamos entregar, sim, essa rodovia que é um sonho dessa população de Manacapuru, é um sonho de quem mora em Iranduba, Novo Airão e outros municípios que utilizam essa rodovia como um corredor importante”, ressaltou o governador, que realizou uma série de entregas nesta sexta-feira, no município.

A rodovia liga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão e é um importante corredor para o escoamento da produção rural. Dos 78,14 quilômetros, 61,14 quilômetros já foram duplicados. Os outros 17 quilômetros serão concluídos até dezembro deste ano. O investimento total é de R$ 407.995.954,03.

A obra foi iniciada há mais de oito anos, em 29 de março de 2013 e no início da gestão, em 2019 apresentava apenas 34 quilômetros construídos.

Loading...

Pontes – Também está em execução, pela Seinfra, a construção da ponte situada no Km 52. Nesse trecho, a pista de rolamento passa sobre o gasoduto.

A obra será realizada em duas etapas e, neste primeiro momento, os serviços são realizados no lado esquerdo. Posteriormente os trabalhos irão se concentrar no lado direito, de modo que não haja interrupção no tráfego de veículos.

Os serviços de restauração e duplicação em pontes sobre o Rio Meriti e Rio Ariaú já foram concluídos.

FOTO: Diego Peres/Secom