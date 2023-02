Valentine’s Day: opção de turismo romântico no Amazonas

A data mais romântica do ano, em diversos países, é comemorada no dia 14 de fevereiro. O dia de São Valentim, ou Valentine’s Day, é uma data especial para realizar um roteiro romântico. A Empresa Estadual de Turismo do (Amazonastur) separou três dicas para casais comemorarem a data, com muito afeto e carinho.

Com muitas praias exuberantes, o contraste das areias brancas com as águas escuras do rio Negro forma um lindo visual. A praia da Lua é uma ótima pedida para os casais que desejam uma paisagem natural, próxima da capital amazonense.

Pegando estrada, a dica é curtir as belas praias de Anavilhanas, no município de Novo Airão (distante 115 quilômetros de Manaus), além de ser uma ótima experiência, a opção é perfeita para quem busca uma viagem rápida. As praias de Maués (distante 276 quilômetros de Manaus) e Barcelos (distante 399 quilômetros da capital) também são encantadoras para os casais apaixonados.

Passear pelo Largo

Outra opção é um passeio cultural, seja a pé ou de bicicleta, aproveitando o clima romântico e charmoso do Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus. O cenário conta com o monumento mais bonito do Brasil, o Teatro Amazonas.

No local, o passeio à moda antiga pode ficar melhor na escolha de estabelecimentos do Largo como: a Cafeteria do Largo (@cafeteriadolargo_manaus) e a Casa Monsenhor (@casamonsenhoroficial), ou aproveitar os petiscos do Casario 179 (@casario179) e Calçada Alta (@calcadaalta_restaurante).

Jantar romântico

Por ser uma gastronomia ancestral e com diversos elementos únicos, um jantar com pratos da culinária amazonense é uma alternativa para quem preferir realizar um jantar em casa ou em um lugar especial.

Já imaginou um jantar romântico navegando pelo rio Negro? Essa é uma das opções do MV Desafio (@mvdesafio), barco que oferece passeios personalizados pelos rios do Amazonas. Pratos principais, entradas, sobremesas e bebidas inspiradas nos elementos regionais abrem espaço para a criatividade e romantismo, com o cenário deslumbrante das belezas naturais e todo o conforto de um barco pensado para desfrutar de bons momentos.

Gostou das dicas? Então, que tal começar a programar um encontro perfeito?

FOTOS: Janailton Falcão e Tácio Melo /Amazonastur