“Vai virar o presidente do Flamengo”; Arrascaeta arruma ‘bico’ de agente e fisga craque para o Mais Querido

Para a alegria da Nação, Arrascaeta é um craque não só dentro de campo. O camisa 14 do Flamengo, responsável por um gol e uma assistência digna para ganhar placa nas quartas de final da Conmebol Libertadores, arrumou um ‘bico’ de agente e fisgou craque para o Mais Querido do Brasil.

O meio-campista uruguaio foi essencial para o CRF ir atrás de um nome inesperado no mercado da bola, que segue agitado. A janela de transferências fecha na próxima segunda-feira, dia 17 de agosto, e pode render mais surpresas aos torcedores do Mengão. Cabe destacar que já foram contratados os seguintes nomes: Varela, Pulgar, Vidal e Cebolinha.

Na tarde desta quinta-feira (11), aconteceu oficialmente a apresentação de Guillermo Varela. O lateral-direito contou os bastidores para desembarcar na Gávea:

“Há muita coisa para competir e conversei com Giorgian, que me deu um apoio muito grande para chegar ao clube e vi tudo com meus próprios olhos no primeiro dia que fui ao Maracanã”, disse.

Varela aproveitou o momento para destacar que está 100% para estrear e jogou a responsabilidade no colo do técnico Dorival Júnior, responsável por gerir um elenco recheado de estrelas: “Estou treinando com a equipe já tem vários dias e é decisão do treinador. Estou bem para domingo e já chegou toda documentação”, sinalizou.

No próximo domingo (16), o Flamengo recebe o Athletico Paranaense. Válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, a partida está prevista para acontecer às 16h (horário de Brasília), no Maracanã. Depois deste confronto, o time carioca vira a chave para a Copa do Brasil, onde também enfrenta o Furacão, mas na Arena da Baixada. A ida terminou em 0 a 0 e segue rendendo polêmica no STJD.