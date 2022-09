“Vai dar problema, hein”; Conversa entre Neymar e Mbappé é exposta na web; Clima segue ‘quente’ no PSG

Desde que o atacante francês, Kylian Mbappé, assinou a sua renovação astronômica com o Paris Saint-Germain, um dos maiores assuntos do futebol mundial tem sido a relação entre o jogador e o brasileiro Neymar. Diversos rumores rondam o Clube de que Mbappé quer Neymar fora do PSG.

Durante essa semana, antes do jogo entre PSG e Juventus, o jovem atacante francês concedeu entrevista e disse que os dois possuem uma relação de muito respeito, que é muito intensa. Entretanto, dentro do campo, se viu uma postura diferente. Em um determinado momento da partida, Mbappé teve a oportunidade de deixar Neymar livre para marcar um gol, mas preferiu finalizar em busca de seu terceiro.

A atitude pareceu ter deixado Neymar bem frustrado na hora e algumas horas após a partida, saiu um ‘bastidor’ dessa situação. Segundo o jornalista francês, Arthur Perrot, os dois jogadores conversaram no vestiário sobre o lance e resolveram. O atacante francês alegou não ter visto o brasileiro.

Mas, segundo informações do jornal “L’Équipe”, a situação não é tão simples assim. Isso porque Neymar tem tentado deixar o incomodo com a situação de lado, mas tem sido difícil para o brasileiro, que após ter sido eleito o melhor jogador da partida, se recusou a dar entrevistas para acabar não falando coisas que não deveria.

“Após a vitória contra a Juventus, um funcionário do PSG pergunta se ele quer falar com a imprensa após um jogo brilhante. O brasileiro se recusa e diz que poderia falar algo inapropriado nela. Palavras do jogador ao funcionário do PSG ao ser perguntado se queria dar entrevista: ‘Tem certeza? Sério? Porque se eu falar hoje à noite… vai dar problemas, hein! (Risos)“, disse o jornal.