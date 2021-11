O Ministério Público em Humaitá estará com inscricoes abertas para o primeiro processo seletivo para estágio remunerado de estudantes do ensino médio e superior no Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

Todos os detalhes referentes a esta informação estão descritas no edital abaixo, fornecido pelo MP de HUMAITÁ.

Loading...

👇Leia e se inscreva.

Edital de Seleção de Estagiário 2021