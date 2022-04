Vacinação: webinário atualiza equipes de saúde do AM sobre especificidades de imunizantes contra Covid-19

Nessa segunda etapa, encontro virtual destaca as vacinas Pfizer e Pfizer pediátrica

Para tratar de atualizações sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19, o Programa Nacional de Imunização (PNI) no Amazonas realiza, nesta segunda-feira (25/04), a segunda etapa do webinário voltado para atualizar as equipes de saúde sobre as especificidades dos imunizantes contra Covid-19.

Nessa segunda edição, o PNI dá destaque para as especificidades e procedimentos técnicos das vacinas Pfizer e Pfizer pediátrica. A atividade será transmitida pelo canal de vídeos da Telessaúde Amazonas, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e a gravação da webpalestra vai estar disponível em: https://bit.ly/3vcuc0D.

O PNI no estado é integrante da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o webinário é uma estratégia da Vigilância em Saúde para que as equipes de imunização municipais estejam em constante atualização.

“O PNI já mantém contato regular com as equipes das secretarias municipais de saúde e está disponível para as gerências municipais de imunização. No entanto, é importante destinar esse espaço virtual para que essas equipes recebam essa capacitação periódica, sempre mantendo como meta o aumento da cobertura vacinal”, destaca Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP.

Palestrante no webinário, a enfermeira do PNI no Amazonas, Josy Dias, destaca que os assuntos abordados na iniciativa estão relacionados às modificações e atualizações das vacinas de Covid-19 ao longo dos últimos meses.

“As manipulações, as faixas etárias e tudo que é preciso para se trabalhar com as vacinas em todo o estado será abordado. Estamos buscando atingir também aqueles novos integrantes das equipes de imunização municipais”, afirma Josy.

Vacinação – Dados parciais do PNI no Amazonas apontam que 6.873.346 doses foram aplicadas em todo o estado até este domingo (24/04), sendo 3.126.850 de primeira dose, 2.560.602 de segunda dose, 60.829 com dose única, 1.103.736 de 1ª dose de reforço e 21.329 de 2ª dose de reforço. A informação está disponível no site da FVS-RCP (www.fvs.am.gov.br).

Visitas técnicas – Desde fevereiro, o Governo do Amazonas, por meio da SES-AM e da FVS-RCP, realizou visitas técnicas a 35 municípios prioritários que apresentavam cobertura vacinal contra Covid-19 de até 50% na população contemplada. As visitas são realizadas para dar suporte às ações estratégicas de ampliação da cobertura vacinal no interior do estado.

Em fevereiro, receberam as visitas técnicas os municípios de Santa Isabel do Rio Negro, Coari, São Paulo de Olivença, Rio Preto da Eva, Tabatinga, Atalaia do Norte, Guajará, Codajás, Barcelos, Nova Olinda do Norte, Anori, Anamã e Boca do Acre.

Em março, foram visitados os municípios de Alvarães, Caapiranga, Envira, Humaitá, Itamarati, Manacapuru, Ipixuna, Beruri, Maraã, Novo Aripuanã e Tefé. Ainda estão programados para receber visitas Borba e Maués, no mês de maio.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e atua no monitoramento de doenças no estado, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização coordenada, no Amazonas, pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-RCP).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. O contato telefônico da FVS-RCP é o (92) 3182-8510.

FOTO: Eduardo Prado/FVS-RCP