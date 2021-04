VACINAÇÃO DE TODOS OS POLICIAIS E AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA EM HUMAITÁ, SERÁ INICIADA NESTA TERÇA-FEIRA (13) ÀS 14H00

Aconteceu nesta segunda-feira (12) uma reunião na secretaria de saúde de Humaitá, entre as forças de seguranças pública no município, para o planejamento de imunização dos grupos militares.

Estiveram presentes representantes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Marinha e Guarda Municipal, onde foram discutidos, o plano de vacinação COVID-19 dos militares que atuam em nossa cidade.

A campanha de vacinação vai acontecer com abertura e início nesta terça feira as 14hs com agendamento do grupos de militares conforme demanda previamente levantada e identificada por cada órgão.

Loading...

Todos os militares que estão atuando nas ações de combate tanto a abordagens das Identificação Sanitárias como nos resgates e controle das medidas sanitárias, serão priorizados conforme escala de cada grupo militar.

A previsão de vacinação de todos os militares é de 14 dias, segundo a secretária de saúde do município Laura Patrícia.