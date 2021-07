Com as equipes das Unidades diariamente em ação nas visitas e acompanhamento dos pacientes covid19 o quadro de internações e complicações decorrentes do COVID-19 já são refletidos nas unidades de atendimento.

Esta ação de controle é fundamental para mantermos controlados e taxa de internação e óbitos por covid19 em Humaitá.

Destacamos a eficiência, disposição e tidas as medidas aplicadas pelos agentes de saúde na cidade e no interior.