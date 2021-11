Vacina Premiada: Governo inicia entrega de ingressos para Torneio de Futebol Feminino aos sorteados na campanha

Retirada dos ingressos acontece na Área VIP da Arena da Amazônia, das 10h às 16h

A campanha Vacina Premiada, realizada pelo Governo do Amazonas, iniciou, na manhã desta quinta-feira (25/11), a entrega de ingressos para as partidas do Torneio Internacional de Futebol Feminino aos sorteados na edição. A retirada dos bilhetes teve início às 10h e seguirá até as 16h, na Área VIP da Arena da Amazônia Vivaldo Lima, com acesso pela rua Flaviano Limongi, localizada entre o estádio e o Sambódromo.

Somente neste primeiro dia, serão entregues 500 pares de ingressos para as partidas realizadas nesta quinta-feira. Para os jogos que acontecerão nos dias 28 de novembro e 1º de dezembro os ingressos poderão ser retirados na sexta-feira (26/11), no mesmo local e horário.

Uma das contempladas no sorteio foi Daniela Couto, 38. Ela foi uma das primeiras pessoas a fazer a retirada do bilhete para entrada na partida Brasil x Índia. Cheia de expectativas para assistir à partida logo mais, ela falou sobre a sensação de ter sido sorteada.

“É emocionante. O governo dando essa oportunidade para nós que tomamos a nossa vacina em dia, e também é um incentivo para quem não tomou a vacina até hoje. E ver a Seleção Brasileira aqui pela primeira vez, para mim está sendo uma sensação muito boa de alegria”, disse a Daniela, contente com o par de ingresso em mãos.

Quem também compareceu para pegar o par de ingressos foi José Antônio Ribeiro. Aos 64 anos, ele assistirá ao jogo da Seleção feminina com a filha e aprova a iniciativa do Governo de fazer os sorteios e ao mesmo tempo incentivar a vacinação contra Covid-19.

“A expectativa é grande porque tem o diferencial, que é a despedida da jogadora Formiga. Porém o diferencial maior é que pelo sofrimento que eu passei no início do ano acometido pela Covid, o resultado da premiação, isso aqui é um chamamento a mais. Então a expectativa é que essas ações do Governo façam cair bem na mente das pessoas que não estão comparecendo aos postos de vacinação”, disse o torcedor.

Documentos – Para fazer a retirada, o sorteado deverá apresentar um documento oficial com foto e a carteira de vacinação contra a Covid-19, com as duas doses da vacina ou com dose única. Cada pessoa premiada terá direito a um par de ingressos para acompanhar todos os jogos da competição, que reúne, de hoje (25/11) até o dia 1º de dezembro, as seleções do Brasil, Venezuela, Índia e Chile.

Torneio – A competição é uma parceria entre o Governo do Amazonas, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Amazonense de Futebol (FAF), sendo o último compromisso da Seleção Brasileira feminina de futebol em 2021.

Jogos nesta quinta-feira – Hoje, às 21h (horário de Manaus), a “Canarinho” enfrentará a Índia, em duelo que marcará a despedida da volante Formiga. Antes, às 18h (Manaus), Chile e Venezuela se enfrentam na abertura das disputas.

FOTOS: Roberto Carlos/Secom