Utilizando de forma honesta os recursos públicos, Josué deixará em caixa R$ 40 milhões

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (Patriota) afirmou que sua gestão no biênio 2019-2020, vai deixar em caixa R$ 40 milhões “para continuarem a ser investidos na melhoria dos serviços prestados à população do Amazonas”. A declaração foi dada nesta quinta-feira (17), última sessão plenária de 2020, em um breve balanço dos dois anos em que esteve à frente do Parlamento.

“Está sendo deixado em caixa R$ 40 milhões. Esse valor, esse montante, esse recurso que estão nas contas bancárias da Assembleia Legislativa em 2021 representa o respeito com o erário publico, representa o respeito com os recursos públicos”, disse o parlamentar.

Josué ressaltou que a Casa Legislativa utilizou os seus recursos de forma correta, honesta e transparente. “Contra números, contra o que existe, contra a verdade não existe Fake News. É importante dizer que esse valor nunca foi deixado de um presidente para outro presidente. Nunca em toda história da Assembleia Legislativa e os arquivos que nós temos dos anos anteriores, portanto, me sinto muito a vontade em tudo que foi realizado aqui nos últimos dois anos”, frisou.

Parceria

O presidente do Poder Legislativo do Amazonas agradeceu o apoio dos oitos deputados federais e os três senadores do Estado, que sempre estiveram em diálogo com a Aleam, que sempre se mantiveram uma parceria cordial e respeitosa com os 24 deputados estaduais, além de ter uma boa relação com todos os poderes.

Inspiração

Josué disse ainda que apesar das dificuldades desde ano 2020 a Assembleia Legislativa serviu de exemplo e inspiração para os demais Poderes e até Parlamentos de outros Estados, ao ser a primeira a adotar sessões 100% virtuais, sessões híbridas, e aprovar nessas reuniões mais de 30 propostas e encaminhar mais de R$ 33 milhões em recursos para socorrer os profissionais da saúde e a população durante a o pico da pandemia no Estado. “Fomos inspiradores para as demais Assembleias Legislativas entre todas as nossas ações aqui contra a pandemia. Estou com o coração leve, estou extremamente feliz, profissionalmente e pessoalmente porque contei com o apoio da Casa, das quatro deputadas e 20 deputados que nos ajudaram bastante nos últimos anos”, disse.

Boas festas

Em tom de despedida, Josué também desejou boas festas aos servidores e seus familiares. “Ao final quero desejar feliz natal com muita saúde, um ano novo de muita prosperidade, de muita saúde para todos nossos entes”, concluiu.