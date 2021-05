UTI AÉREA RESGATA MAIS DOIS PACIENTES COVID-19 PARA MANAUS

Os resgates estão constantes, isso revela o cuidado que a equipe de tratamento covid do município esta tenso para que não percamos mais pacientes para este virus mortal.

O prefeito de Humaitá Dedei Lobo junto a SEMSA E A SUSAM tem tomado decisões céleres para que a saúde dos humaitaenses seja restabelecidas o mais rápido possível.

Não é fácil o deslocamento do Jatinho UTI até nosso município. Graças a parceria do governo federal e estado do Amazonas, a regulação tem conseguido deslocar aeronaves rápidas que gastam em media 40 minutos até Manaus.

“Estamos procurando socorro aos casos mais graves, mesmo diante das dificuldades em conseguirmos aeronaves, temos mobilizado graças ao governador wilson Lima constantemente o Jatinho até Humaitá. Mas precisamos manter os cuidados pois o COVID não brinca com ninguém!” Disse o prefeito de Humaita.