USINA DE OXiGÊNIO DE HUMAITÁ, DEVE CHEGAR ATÉ DIA 10 DE MARÇO

Nossa equipe de reportagem esteve no Hospital regional do município atrás de informações sobre a ‘nova usina de oxigênio’ que já deveria estar em funcionamento em nossa cidade. Nosso maior propósito é sempre manter você que nos segue nas redes sociais e em nossas páginas eletrônicas, sempre bem informado e ciente do que está ocorrendo por aqui.

Municípios vizinhos como Apúi e Lábrea já receberam os equipamentos para serem instalados em seus hospitais, porém a nossa que deveria ser uma das primeiras, por termos melhor logística, não recebeu os equipamentos até agora.

Entramos em contato com a secretaria municipal de saúde (SEMSA) em busca de informações a respeito desses equipamentos, uma vez que, a mídia estadual, divulga constantemente que Humaitá fez parte desse primeiro pacote de municípios atendidos com as usinas de gás liquido medicinal.

A secretária municipal de saúde, não nos atendeu pessoalmente, mas enviou informações sobre o andamento e rastreamento desses equipamentos. A secretária ordenou que sua auxiliar executiva nos passasse as informações necessárias, para que, pudéssemos satisfazer estas dúvidas. Em nota enviada via whatsapp, nos reportou que, a empresa ganhadora da licitação, já embarcou hoje (27.02) e que até o próximo dia 08 de março, esta usina chegará aqui em nossa cidade. A previsão de instalação é de 02 a 03 dias após sua chegada. Portanto vamos aguardar e torcer para que tudo seja de fato cumprido o quanto antes.

