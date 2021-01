URGENTE – VEREADOR GAUCHINHO FOI INTERNADO NO HOSPITAL GERAL DE HUMAITÁ, COM DIFICULDADE RESPIRATÓRIA

O vereador JUAREZ ANTUNES DA SILVA (GAUCHINHO), de 39, recém eleito para legislar em Humaitá, foi internado com Covid-19, no Hospital Regional Luíza da Conceição Fernandes, nesta noite de quarta-feira (27) apresentando um quadro respiratório baixo e por isso, está em observação, seu quadro clínico inspira atenção e cuidados médicos.

De acordo com a assessoria do vereador, a equipe médica acompanha o progresso respiratório até a retirada completa do respirador. O vereador permanecerá em observação durante todo o dia de hoje, recebendo medicação.

Loading...

Nossa redação entrou em contato com o parlamentar, nesta manhã de quinta-feira (28), que nos reportou estar melhor. Agradeceu a preocupação de seus eleitores, e espera receber alta o mais breve possível.