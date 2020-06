URGENTE- VEREADOR E EX-VEREADOR DE HUMAITÁ POSITIVARAM COM COVID-19. MAIS TRÊS VEREADORES APRESENTAM SINTOMAS, MAS NÃO POSITIVARAM

A onda de infectados não para de crescer, em nossa cidade, já atingimos 555 casos positivos e nossa unidade sentinela amanheceu com uma fila enorme de pessoas apresentando sintomas característicos do coronavirus. Hoje tivemos a remoção de um paciente para Manaus, e não foi uma pessoa comum, trata-se do ex-vereador e presidente da OAB em Humaitá, Carlos Evaldo Terrinha de Souza.

Segundo informações de amigos e pessoas próxima o ex-vereador deu entrada no internato do Hospital Regional de Humaitá com problemas respiratórios. Ele estava em tratamento domiciliar, mas seu quadro clínico se agravou e o mesmo foi deslocado em UTI AÉREA para Manaus, hoje por volta de 12h30m. O ex-vereador esta internado no Hospital Getulio Vargas noo Boulevar Alvaro Maia, em Manaus.

Estamos acompanhando de perto seu quadro de saúde que inspira cuidados.

Terrinha é figura pública, bastante conhecida em nossa cidade. Torcemos por sua recuperação o mais breve possível e que logo, logo esteja de volta ao seu trabalho diário. Qualquer nova informação fornecida pelos familiares, serão repassadas aos nosso seguidores e amigos de nosso advogado Humaitaense.

O vereador Antônio Carlos Totinha, também está recebendo tratamento hospitalar. Seu quadro apresentou melhoras, mas continua em observação. Recebemos informação também que o vereador Evanei Mendonça esteve nesta manhã de segunda-feira na Unidade Sentinela, apresentando sintomas característicos do COVID-19. Não foi confirmado sua infecção, mas deve permanecer em observação nos próximos dias. Recebi informações não oficiais de que mais vereadores estão sintomáticos, mas não posso revelar os nomes por enquanto. Pelo menos mais três parlamentares estão sentindo sintomas característicos do corovirus. Estamos vivendo um pico alto de infectados pelo COVID-19 em Humaitá, e poderemos fechar a semana com cerca de 600 casos positivos.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ