URGENTE!!! RENATO FRANCISCO FERREIRA – desaparecido

Amigos de Santo Antônio de Matupi, Apui e Região. Venho pedir a todos que compartilhe o máximo que puder. Esse rapaz da foto chama-se, RENATO FRANCISCO FERREIRA, 39 anos.

Ele saiu da cidade de Apuí com destino a cidade do 180 do Matupi, para trabalhar em uma fazenda, e já se passaram quase 5 meses e até o momento não retornou para casa e nem deu notícia. A polícia já foi acionada. A família está muito preocupada!

Por favor se alguém tiver visto esse rapaz entre em contato pelo número

(62 9276-8378) Regiane

Contamos com a ajuda de todos para que essa angústia acabe .

DEUS SEJA LOUVADO!