URGENTE Ponte desaba no KM-010 da BR-319. Há mortos e feridos. Veja fotos e Videos

A ponte do KM 10 da BR-319 desabou na manhã desta quarta-feira (28) e deixou mortos e feridos. A informação da queda foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio de nota. Segundo informações preliminares, há pelo menos três mortos e oito desaparecidos. Um táxi e dois caminhões estão contabilizados entre os carros que atravessavam e caíram, na hora do desabamento. A cabeceira da pista recalcou, afundou e havia sido “corrigida”, pelo DNIT, na segunda-feira (26/09). Duas carretas ficaram retidas, naquela ocasião, antes do conserto.

A BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, não tem contencioso ambiental e pode ser asfaltada, sem problemas. Mas está muito esburacada, como todos os anos, após a enchente. Em nota, a PRF não citou mortos e feridos, porém disse que o trecho está totalmente interditado e que a equipe tanto da PRF como do DNIT estão empenhando esforços no local.

Ponte desaba no KM-010 da BR-319. Há mortos e feridos pic.twitter.com/scPIY6pt4A — A crítica de Humaitá (@acriticahta) September 28, 2022

Ponte desaba no KM-010 da BR-319. Há mortos e feridos outro vídeo pic.twitter.com/mUAiOOa9nl — A crítica de Humaitá (@acriticahta) September 28, 2022

Fonte: www.portalmarcossantos.com.br