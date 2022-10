URGENTE: PM de RO faz cerco a ladrões em Mercedes que roubaram R$100 mil em Humaitá

Com apoio do Núcleo de Operações Aéreas (NOA) os policiais fizeram um cerco e conseguiram abordar o veículo Mercedes dirigido por um dos acusados. A abordagem foi realizada após perseguição na linha 17 da BR-319.

Equipes da Polícia Militar durante a Operação Maximus fizeram um intenso cerco na BR -319 e prenderam um criminoso em um veículo Mercedes que tinha dado apoio a um roubo de cerca de R$ 100 mil no município de Humaitá (AM).

Policiais militares sob o comando do coronel Amorim comandante do 1° Batalhão receberam informações que dois bandidos em uma moto de alta cilindrada e outro e um carro Mercedes tinham acabado de roubar grande quantia em dinheiro em Humaitá e estava vindo sentido a capital rondoniense no começo da tarde desta terça-feira (11).

Com apoio do Núcleo de Operações Aéreas (NOA) os policiais fizeram um cerco e conseguiram abordar o veículo Mercedes dirigido por um dos acusados. A abordagem foi realizada após perseguição na linha 17 da BR-319.

Os outros dois ladrões na motocicleta estão sendo procurados. Segundo testemunhas, durante a fuga após o roubo os bandidos na moto ainda efetuaram disparos de pistola. Ninguém foi atingido.

Matéria em atualização.

Fonte: www.rondoniaovivo.com