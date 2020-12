URGENTE – ONIBUS TOMBA NA BR 319, NINGUÉM FERIDO

Ônibus da Empresa Transbrasil tomba na BR-319 no trecho do meio, estrada lisa, teria sido as causas do acidente. Informações enviadas a nossa redação asseguram que, ninguém se machucou. Um ônibus da empresa WR TRANSPORTES se deslocou para o resgate dos passageiros que estavam no local do fato.

A empresa do ônibus acidentado está dando todo suporte e atenção aos passageiros que estava viajando pela companhia de transportes. O local do acidente fica entre os quilômetros 325 e 370. Agradecemos a colaboração do presidente da Associação dos amigos da BR 319 André Marcilio que nos reportou e tranquilizou a todos.

