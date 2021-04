URGENTE – O EX – REPRESENTANTE DA SEDUC EM HUMAITÁ, EDMEE BRASIL, ESTÁ SENDO, ENVIADO A MANAUS, PARA TRATAMENTO COVID-19

Uma UTI AÉREA tipo jatinho, está no aeroporto municipal, embarcando, o ex-vereador e representante da SEDUC em Humaitá, professor Edmee Brasil.

Segundo informações seu quadro de saúde inspira cuidados, com saturação de oxigênio com variação. Ele não está entubado, todas as medidas de saúde e atendimento estão sendo tomadas. Ele é pai de três médicos já formados. Nossa torcida pelo pronto restabelecimento e recuperação deste amigo é grande profissional em educação.

A PREFEITURA, A SEMSA E O GOVERNO DO ESTADO, ESTÃO PRESTANDO TODA A ASSISTÊNCIA NECESSARIA A ELE E DONA MARIA AUGUSTA, QUE TAMBEM EMBARCOU NO JATINHO RUMO A CAPITAL.

O avião decolou agora pouco, mesmo de baixo de chuvas que estavam caindo no momento do voo.